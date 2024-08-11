Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1971 года MW WK "ФАО". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1971 года MW WK "ФАО" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1971 года MW WK "ФАО" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 51,800

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "ФАО" со знаком MW WK. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7176 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 400 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stack's (1)
  • Stary Sklep (5)
  • WCN (20)
  • Wójcicki (19)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW WK "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1971 "ФАО" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1971 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск