Пробные 10 злотых 1971 года MW WK "ФАО". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "ФАО" со знаком MW WK. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7176 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 400 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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