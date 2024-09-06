Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: 28 мм. Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Дата 11 декабря 2021
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Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Дата 12 декабря 2020
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Дата 9 июня 2020
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Дата 14 декабря 2019
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Дата 11 октября 2019
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Дата 15 июня 2019
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Дата 13 апреля 2019
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Дата 16 марта 2019
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Дата 8 сентября 2018
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Дата 26 мая 2018
Сохранность MS65 NGC
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Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
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