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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: 28 мм. Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда" 28 мм Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда" 28 мм Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1966 "Колонна Сигизмунда" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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