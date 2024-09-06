Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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