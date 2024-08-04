Пробные 10 злотых 1971 года MW WK "ФАО". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "ФАО" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1209 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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