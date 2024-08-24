Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Нейзильбер (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 18 ноября 1995.

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