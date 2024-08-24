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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Нейзильбер (Польша, Народная Республика)

Разновидность: 28 мм. Нейзильбер

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Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 10,2 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 18 ноября 1995.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
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