Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1971 года MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,7 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW JJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
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