Пробные 10 злотых 1971 года MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW JJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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