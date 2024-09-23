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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1971 года MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1971 года MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1971 года MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,7 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW JJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1971 MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW JJ "50 лет III Силезскому восстанию" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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