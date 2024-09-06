Пробные 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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