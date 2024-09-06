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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,7 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
2852 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1967 "Мария Склодовская-Кюри" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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