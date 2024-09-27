Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 850 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.

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