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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,7 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 850 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Для продажи 10 злотых 1967 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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