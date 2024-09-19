Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9100 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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