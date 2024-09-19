Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: 28 мм. Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9100 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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