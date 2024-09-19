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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда". 28 мм. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: 28 мм. Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда" 28 мм Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "Колонна Сигизмунда" 28 мм Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "Колонна Сигизмунда" со знаком MW. 28 мм. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9100 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1996 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
1330 $
Цена в валюте аукциона 5100 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 10 злотых 1966 MW "Колонна Сигизмунда" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1966 "Колонна Сигизмунда" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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