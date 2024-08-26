Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 40

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "50 Годовщина Октябрьской революции" со знаком MW JJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2442 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (3)
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1141 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1215 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1967 "50 Годовщина Октябрьской революции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1967 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск