Пробные 10 злотых 1967 года MW "Генерал Кароль Сверчевский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Генерал Кароль Сверчевский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3049 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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