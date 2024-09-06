Пробные 10 злотых 1967 года MW WK "Генерал Кароль Сверчевский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Генерал Кароль Сверчевский" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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