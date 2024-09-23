Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4470 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 GCN
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
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