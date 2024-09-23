Пробные 10 злотых 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4470 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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