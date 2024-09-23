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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1989 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1989 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4470 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 GCN
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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