Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "Мария Склодовская-Кюри". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе Stary Sklep за 1150 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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