Пробные 10 злотых 1972 года MW WK "50 лет порту в Гдыне". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1972 года "50 лет порту в Гдыне" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392397 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 680 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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