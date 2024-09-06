Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "50 Годовщина Октябрьской революции" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 800 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

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