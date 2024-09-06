Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 9,7 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1967
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "50 Годовщина Октябрьской революции" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 800 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Где продать?
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