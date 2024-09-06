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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,7 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "50 Годовщина Октябрьской революции" со знаком MW JJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 800 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1967 MW JJ "50 Годовщина Октябрьской революции" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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