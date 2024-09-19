Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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