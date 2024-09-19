Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 40
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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