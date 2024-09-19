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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 40

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
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  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
1075 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1975 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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