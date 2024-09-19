Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1967 года MW WK "Генерал Кароль Сверчевский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1967
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1967 "Генерал Кароль Сверчевский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск