Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 25
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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