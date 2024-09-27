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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 820 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
2663 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1966 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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