Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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