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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
2252 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
2304 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1967 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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