Пробные 10 злотых 1971 года MW WK "50 лет III Силезскому восстанию". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "50 лет III Силезскому восстанию" со знаком MW WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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