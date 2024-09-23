Пробные 10 злотых 1988 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1988 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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