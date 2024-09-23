Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1988 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1988 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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