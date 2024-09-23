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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1988 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1988 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
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  • GGN (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 10 злотых 1988 MW (Пробные) на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 10 злотых 1988 MW (Пробные) на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1988 MW (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 10 злотых 1988 MW (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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