Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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