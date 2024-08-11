Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
1731 $
Цена в валюте аукциона 6600 PLN
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