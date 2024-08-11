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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
1731 $
Цена в валюте аукциона 6600 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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