Пробные 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2893 проданному на аукционе Stary Sklep за 2500 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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