Пробные 10 злотых 1967 года MW JMN "Мария Склодовская-Кюри". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1967 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW JMN. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2501 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1550 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.

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