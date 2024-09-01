Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1971 года MW JMN "ФАО". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 51,200
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "ФАО" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 320 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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