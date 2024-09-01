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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1971 года MW JMN "ФАО". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1971 года MW JMN "ФАО" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1971 года MW JMN "ФАО" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 51,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1971 года "ФАО" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 320 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW JMN "ФАО" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1971 "ФАО" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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