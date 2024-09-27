Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 875 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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