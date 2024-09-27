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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 9,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1966 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 875 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 685 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 585 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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