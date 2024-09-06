Пробные 10 злотых 1985 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1985 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2100 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

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