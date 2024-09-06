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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1985 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1985 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1985 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1985 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2100 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1985 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1985 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность UNC
Цена
743 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 10 злотых 1985 MW (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 10 злотых 1985 MW (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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