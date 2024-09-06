Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 240 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

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