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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Голова Лося". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Голова Лося" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Голова Лося" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Голова Лося" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе Stary Sklep за 1250 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
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  • Teutoburger (4)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 820 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 585 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF61 GCN
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Голова Лося" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Голова Лося" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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