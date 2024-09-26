Пробные 100 злотых 1978 года MW "Голова Лося". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Голова Лося" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе Stary Sklep за 1250 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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