Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1978 года (Польша, Народная Республика)
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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