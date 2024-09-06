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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1978 года (Польша, Народная Республика)

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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