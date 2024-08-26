2 злотых 1978 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1978 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

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