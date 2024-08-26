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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1978 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,382,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1978 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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