Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1978 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1978 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 380 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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