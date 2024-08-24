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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2870 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Heritage - October 5, 2017
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Heritage - October 5, 2017
Продавец Heritage
Дата 5 октября 2017
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Януш Корчак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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