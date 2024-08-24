Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2870 проданному на аукционе Stary Sklep за 360 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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