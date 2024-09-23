Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7132 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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