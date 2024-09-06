Пробные 100 злотых 1978 года MW "Интеркосмос 78". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Интеркосмос 78" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 887 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность PROOF (24) UNC (8) Сохранность (слабы) PF69 (1) PF68 (3) PF67 (5) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (9)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

MARCINIAK (6)

Niemczyk (11)

Numimarket (5)

Stary Sklep (4)

Teutoburger (1)

WCN (2)

WDA - MiM (1)

Wu-eL (1)