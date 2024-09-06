Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Серебро. Без локона (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Серебро. Без локона. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2871 проданному на аукционе Stary Sklep за 1000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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