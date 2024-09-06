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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Серебро. Без локона (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Без локона

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Серебро Без локона - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" Серебро Без локона - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Серебро. Без локона. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2871 проданному на аукционе Stary Sklep за 1000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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