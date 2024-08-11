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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1978 года MW "Бобр". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "Бобр" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "Бобр" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Бобр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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