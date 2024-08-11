100 злотых 1978 года MW "Бобр". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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