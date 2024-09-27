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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Stare Monety за 200 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Януш Корчак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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