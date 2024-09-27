Пробные 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Stare Monety за 200 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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