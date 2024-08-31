10 грошей 1978 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

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