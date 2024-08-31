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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1978 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 71,204,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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