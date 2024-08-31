Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1978 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 71,204,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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