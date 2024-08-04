Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392422 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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