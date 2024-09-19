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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1978 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1978 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1978 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 4,006,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1978 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе WDA - MiM за 1150 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1978 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1978 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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