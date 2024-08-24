Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1636 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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