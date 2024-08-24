Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1978 года MW "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 14,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1636 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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