Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1978 года MW "Лось". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Лось" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numimarket (1)
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
2387 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Где продать?
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