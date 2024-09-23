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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Лось". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Лось" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Лось" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Лось" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
2387 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" (Пробные) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 12, 2018
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" (Пробные) на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" (Пробные) на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Лось" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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