Пробные 100 злотых 1978 года MW "Лось". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Лось" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

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