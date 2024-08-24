Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1978 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 80,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS68 ANACS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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