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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1978 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1978 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 80,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1978 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (19)
  • Wójcicki (4)
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS68 ANACS
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1978 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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