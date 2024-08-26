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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392421 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 940 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 940 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 980 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Бобр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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