Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392421 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 940 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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