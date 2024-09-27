100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2633 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 420 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность PROOF (56) UNC (15) XF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF69 (14) PF68 (3) PF66 (1) ULTRA CAMEO (15) Сервис NGC (13) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

BAC (15)

Cayón (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coinhouse (1)

COINSNET (4)

Frühwald (1)

Heritage (1)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Katz (2)

Monedalia.es (1)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (6)

Numis Poland (1)

Numisbalt (5)

Numismatica Ferrarese (3)

NUMMUS Olomouc (1)

Pesek Auctions (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Russiancoin (1)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (6)

WCN (11)

Wójcicki (3)

Wu-eL (2)