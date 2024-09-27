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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "Януш Корчак" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "Януш Корчак" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2633 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 420 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (2)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Януш Корчак" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Януш Корчак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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