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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1978 года MW "Лось". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "Лось" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1978 года MW "Лось" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "Лось" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Hess Divo за 650 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 59 USD
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Лось" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Лось" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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