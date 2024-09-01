100 злотых 1978 года MW "Лось". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "Лось" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Hess Divo за 650 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

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