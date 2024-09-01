Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1978 года MW "Лось". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1978 года "Лось" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Hess Divo за 650 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 59 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1978 "Лось" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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