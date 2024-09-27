Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1978 года. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Без знака монетного двора
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1978 года. Без знака монетного двора. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WDA - MiM за 650 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 грошей 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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