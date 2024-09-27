Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1978 года. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 50 грошей 1978 года Без знака монетного двора - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1978 года Без знака монетного двора - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 18,600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1978
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1978 года. Без знака монетного двора. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WDA - MiM за 650 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 50 грошей 1978 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 грошей 1978 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 50 грошей 1978 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1978 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1978 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Bereska - January 19, 2019
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Bereska - January 19, 2019
Продавец Bereska
Дата 19 января 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
Польша 50 грошей 1978 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 50 грошей 1978 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50 грошей 1978 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1978 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск