50 грошей 1978 года. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1978 года. Без знака монетного двора. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WDA - MiM за 650 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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