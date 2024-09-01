Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1978 года WK (Польша, Народная Республика)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,600,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1978 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (7)
- Wójcicki (6)
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
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