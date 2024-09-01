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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1978 года WK (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1978 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1978 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1978 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (4)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (6)
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1978 WK на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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