2 злотых 1978 года WK (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1978 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность UNC (22) Сохранность (слабы) MS68 (4) MS67 (10) MS66 (7) MS64 (1) Сервис NGC (21) GCN (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

MARCINIAK (2)

Numimarket (4)

Stary Sklep (1)

WDA - MiM (7)

Wójcicki (6)