Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1978 года MW "Бобр". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1978 года "Бобр" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1693 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 760 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Niemczyk (8)
  • Stare Monety (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 47 USD
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1978 MW "Бобр" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1978 "Бобр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1978 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск