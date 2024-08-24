Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1978 года. Бронза (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,37 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1978 года. Бронза. Это бронзовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2454 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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