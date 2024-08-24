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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1978 года. Бронза (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 1978 года Бронза - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 грошей 1978 года Бронза - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,37 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1978 года. Бронза. Это бронзовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2454 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 10 грошей 1978 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 грошей 1978 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
1453 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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